На Полтавщині поліцейські затримали злодія за озброєний напад на пенсіонерку

На телефон «102» зателефонував 54-річний житель села Олександрія Кобеляцького району та повідомив, що вночі невідомий скоїв розбійний напад на його тещу, яка проживає у тому ж селі.

Виїздом на місце події працівники поліції встановили, що близько опівночі невідомий чоловік витягнув скло з вікна коридору та проник до будинку, в якому проживає 79-річна пенсіонерка. Погрожуючи предметом, схожим на ніж, забрав кошти у сумі 3-х тисяч гривень, мобільний телефон "Nokia" та продукти харчування з холодильника. Після скоєного пішов у невідомому напрямку.

Начальник Кобеляцького відділу поліції Володимир Федан повідомив:

- На розшук нападника орієнтували весь особовий склад поліції Кобеляцького району а також працівників обласного апарату поліції. Прочісуванням прилеглої до місця скоєння території у лісопосадці між селами Олександрія та Сушки було виявлено підозрілого чоловіка. При собі мав речі, схожі на викрадені. Подальшою перевіркою встановлено, що саме цей чоловік напередодні проник до будинку пенсіонерки.

Затриманим виявився 66-річний раніше судимий за крадіжки житель Кіровоградської області. Поліцейським пояснив, що йшов пішки із міста Дніпро до Кіровоградщини. У селі Олександрія напав на пенсіонерку.

Речові докази вилучені, чоловіку вже оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (розбійний напад, поєднаний з проникненням у житло). Фігурант затриманий у порядку статті 208-ї Кримінально-процесуального кодексу України.

Санкція статті, що інкримінується зловмиснику, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7-ми до 12-ти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області