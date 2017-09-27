У Кривому Розі поліція розкрила криваве вбивство у тубдиспансері

36-річного чоловіка знайшли мертвим на підлозі в туалеті медичного закладу.

Все трапилося ввечері на території протитуберкульозного диспансеру в Металургійному районі м. Кривий Ріг. Між двома пацієнтами медичного закладу на ґрунті особистої неприязні виникла словесна перепалка, яка майже відразу переросла у бійку.

Бажаючи нанести своєму опонентові тілесні ушкодження, раніше судимий чоловік декілька разів вдарив його кухонним ножем у живіт. Після чого майже відразу розповів медперсоналу про те, що трапилося.

Знайшовши мертвого 36-річного пацієнта на підлозі в туалеті черговий лікар негайно повідомив до поліції.

За вказаним фактом працівниками поліції були внесені відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 121 КК України. За скоєння злочину зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Наразі встановлюються усі обставини справи та вирішується питання, щодо обрання криворіжцю запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області