Вінницька поліція розслідує обставини смертельного наїзду на пішохода

Сьогодні вночі у м. Вінниці в дорожньо-транспортній пригоді загинув чоловік віком 35-40 років, який потрапив під колеса автомобіля «ВАЗ2109». Потерпілий, особа якого не встановлена, перетинав дорогу у невстановленому місці. Поліція з’ясовує обставини трагедії.

27 вересня близько першої години ночі по вул. Київській у м. Вінниці сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «ВАЗ2109». За попередніми висновками, 50—річний водій не помітив у темряві чоловіка, який перетинав проїжджу частину дороги у не встановленому для цього місці, та здійснив на нього наїзд.

Крім водія в автомобілі знаходились два пасажири, ніхто з них в аварії не постраждав.

Слідчо-оперативна група поліції провела огляд місця події, встановлюється особа потерпілого, призначено ряд експертиз.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області