На Житомирщині за поданням СБУ судитимуть прокремлівського блогера

Слідчі Управління СБ України в Житомирській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно місцевого блогера-журналіста, який на замовлення російських кураторів готував та поширював антиукраїнські матеріали.

Правоохоронці встановили, що у своїх матеріалах блогер обґрунтовував законність зміни меж території і державного кордону України, «справедливість» анексії Криму Росією, створення терористичних псевдодержавних утворень на сході України, аргументував необхідність незаконного приєднання окремих регіонів нашої держави до інших країн, поширював інформацію щодо збору коштів та матеріального забезпечення так званих «ополченців Донбасу».

Співробітники спецслужби затримали блогера у серпні поточного року. Під час санкціонованих обшуків за місцем реєстрації і проживання зловмисника вилучили комп’ютерну техніку з доказами підготовки блогером маніпулятивних публікацій та електронне листування з російськими кураторами, оригінали та копії укладених із державними інформаційними агентствами РФ угод на підготовку замовних антиукраїнських матеріалів.

Наразі обвинувачений утримується під вартою.

Під час досудового слідства було проведено майже три десятки лінгвістичних, судово-психологічних і авторознавчих експертиз, результати яких долучені слідчими СБУ до справи як докази. Висновками експертів підтверджено наявність у публікаціях блогера прийомів психологічного маніпулювання свідомістю читачів. Підготовлені тексти також містять публічні заклики до вчинення незаконних дій до зміни меж території України, можуть спричинити розпалювання національної ворожнечі всередині країни та сусідніми дружніми державами.

Слідчими УСБУ в Житомирській області складено обвинувальний акт стосовно блогера у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 161 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

25 вересня 2017 року обвинувальний акт затверджено прокуратурою Житомирської області та скеровано до суду для розгляду по суті.

За матеріалами прес-центру СБУ