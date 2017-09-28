Прокуратура Харківщини затримала підпільного торговця зброєю

Прокуратура Харківщини затримала підпільного торговця зброєю

00:00 28.09.2017
Прокуратура Харківщини затримала підпільного торговця зброєю
Харківська місцева прокуратура №4 спільно із співробітниками Московського ВП ГУ НП України в області та співробітниками УПН ГУ НП України в області викрили 28-річного харків'янина, який торгував зброєю не маючи на це необхідного дозволу.
Як розповів керівник місцевої прокуратури Володимир Купріянов, наразі встановлено, що чоловік займався незаконною переробкою стартової зброї на вогнепальну, а потім продавав її. Викрили зловмисника відразу після продажу п'яти пістолетів. За них він отримав 9 тис. 700 грн.
 
Досудове розслідування розпочато  за фактом носіння, зберігання та збуту вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
 
Прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні.
 
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного.
 
Максимальна санкція статті передбачає 7 років позбавлення волі.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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