Прокуратура Харківщини затримала підпільного торговця зброєю

Харківська місцева прокуратура №4 спільно із співробітниками Московського ВП ГУ НП України в області та співробітниками УПН ГУ НП України в області викрили 28-річного харків'янина, який торгував зброєю не маючи на це необхідного дозволу.

Як розповів керівник місцевої прокуратури Володимир Купріянов, наразі встановлено, що чоловік займався незаконною переробкою стартової зброї на вогнепальну, а потім продавав її. Викрили зловмисника відразу після продажу п'яти пістолетів. За них він отримав 9 тис. 700 грн.

Досудове розслідування розпочато за фактом носіння, зберігання та збуту вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного.

Максимальна санкція статті передбачає 7 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області