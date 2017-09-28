На Буковині СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів з ремонту доріг

На Буковині СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів з ремонту доріг

02:00 28.09.2017
На Буковині СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів з ремонту доріг

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт дороги місцевого значення на Буковині.

Правоохоронці встановили, що одна з сільрад Хотинського району уклала договір на відновлення дорожнього покриття з приватним шляхоремонтним підприємством. Загальна вартість контракту становила майже один мільйон триста тисяч гривень.

Співробітники спецслужби задокументували, що підрядники, за попередньою змовою з посадовцями сільської ради, внесли недостовірні дані до актів виконаних робіт. Ділки, зокрема, значно завищили витрати на матеріали та обсяги зробленого ремонту. Незважаючи на невиконання умов договору, чиновники підписали акти. Загальна сума державних коштів, привласнених зловмисниками, становить понад вісімсот тисяч гривень.

Одному з посадовців органу місцевого самоврядування, інженеру з технічного нагляду та директору приватного підприємства повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

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