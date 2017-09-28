У Червонограді поліцейські оперативно затримали кишенькового злодія

У Червонограді поліцейські оперативно затримали кишенькового злодія

03:00 28.09.2017
У Червонограді поліцейські оперативно затримали кишенькового злодія

У Червоноградський відділ поліції за допомогою звернулась 60-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що близько 15:00 на території ринку у неї з кишені куртки було викрадено мобільний телефон вартістю дві тисячі гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 49-річний мешканець Червонограда.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

За матеіалами ВК ГУНП у Львівській області

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