У Червонограді поліцейські оперативно затримали кишенькового злодія

У Червоноградський відділ поліції за допомогою звернулась 60-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що близько 15:00 на території ринку у неї з кишені куртки було викрадено мобільний телефон вартістю дві тисячі гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 49-річний мешканець Червонограда.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

За матеіалами ВК ГУНП у Львівській області