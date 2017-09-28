У Миколаєві затримано грабіжника, який «полював» на золоті прикраси

У Миколаєві затримано грабіжника, який «полював» на золоті прикраси

04:00 28.09.2017
У Миколаєві затримано грабіжника, який «полював» на золоті прикраси

До Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулася 62-річна жінка, яка повідомила, що стала жертвою грабіжника. Так, зі слів заявниці правоохоронцям стало відомо, що коли вона знаходилася на перетині вулиць Південна та Миколаївська, як зненацька до неї підбіг незнайомець, зірвав з шиї золотий ланцюжок та втік.

Правоохоронці встановили особу злочинця, ним виявився 24-річний місцевий мешканець, якого було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вживаються заходи, щодо повернення майна потерпілим.

Правоохоронцями доведено причетність затриманого до скоєння трьох аналогічних злочинів, які зловмисник вчинив на території Інгульського району Миколаєва. Перевіряється причетність до скоєння подібних злочинів і в інших районах обласного центру.

Слідчим відділенням Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.186 КК України «Грабіж», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

За узгодженням з прокуратурою зловмисникові повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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