На Закарпатті поліцейські зняли з потягу чотирьох нелегалів

О 04:30 до Великоберезнянського відділення поліції звернулися з прикордонної служби «Верховина Бистра» та повідомили про незаконне перебування чотирьох громадян Бангладеш на території Закарпаття. Правоохоронці на станції «Щебінь» затримали та зняли з електропотяга «Мукачево-Сянки» осіб без документів.

Найстаршому з нелегалів – 22 роки, наймолодшому – 16. На даний момент всі вони перебувають в пункті тимчасового тримання Чопського прикордонного загону.

Співробітники Великоберезнянського відділення поліції встановлюють, куди та звідки їхали іноземці, а також хто із громадян України сприяв їх незаконному переміщенню.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області