У Житомирі іномарка збила трьох дітей на нерегульованому переході

У Житомирі іномарка збила трьох дітей на нерегульованому переході

08:20 28.09.2017
У Житомирі іномарка збила трьох дітей на нерегульованому переході

Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в м. Житомирі, в якій постраждали діти.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Фольксваген Т4", 68-річний житомирянин, рухаючись по вул. Чуднівській на виїзд з міста, здійснив наїзд на трьох дітей на нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП діти, хлопчики 12 та 13 років, отримали травми, з якими їх було госпіталізовано.

Усі обставини та причини, що призвели до пригоди, поліцейські з'ясовують. Попередня правова кваліфікація події - ст. 286 ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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