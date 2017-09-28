У Житомирі іномарка збила трьох дітей на нерегульованому переході
У Житомирі іномарка збила трьох дітей на нерегульованому переході
Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в м. Житомирі, в якій постраждали діти.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Фольксваген Т4", 68-річний житомирянин, рухаючись по вул. Чуднівській на виїзд з міста, здійснив наїзд на трьох дітей на нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок ДТП діти, хлопчики 12 та 13 років, отримали травми, з якими їх було госпіталізовано.
Усі обставини та причини, що призвели до пригоди, поліцейські з'ясовують. Попередня правова кваліфікація події - ст. 286 ККУ.
За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області