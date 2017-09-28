В Ужгороді поліція затримала банду кишенькових крадіїв

В Ужгороді поліція затримала банду кишенькових крадіїв

08:40 28.09.2017
В Ужгороді поліція затримала банду кишенькових крадіїв

Оперативники Ужгородського відділу поліції затримали групу з 8 осіб, які підозрюються у близько 20 крадіжках гаманців та телефонів у маршрутках обласного центру Закарпаття.

Троє чоловіків та п’ять жінок з Львівської, Івано-Франківської областей та міста Хуст Закарпатської області приїхали до Ужгорода чотири дні тому, винайняли в місті квартиру та розгорнули протиправну діяльність.

Особи віком від 17 до 45 років організували дієву схему: зранку жінки в тисняві в громадському транспорту виймали з кишень ужгородців гаманці та телефони, потім виходили з маршруток, сідали в машину та покидали місце події. Поліція вже довела причетність групи до двох десятків таких крадіжок. В підозрюваних вилучено крадене майно.

За всім фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 185 ККУ, тобто крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб. Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Працівники поліції також встановили, що всі учасники групи вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

На даний момент всі підозрювані знаходяться в Ужгородському відділі поліції. Правоохоронці вивчають причетність фігурантів справи до інших, аналогічних злочинів. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу щодо них.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Вибух складів з боєприпасами в Калинівці - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.