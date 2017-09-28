В Ужгороді поліція затримала банду кишенькових крадіїв

Оперативники Ужгородського відділу поліції затримали групу з 8 осіб, які підозрюються у близько 20 крадіжках гаманців та телефонів у маршрутках обласного центру Закарпаття.

Троє чоловіків та п’ять жінок з Львівської, Івано-Франківської областей та міста Хуст Закарпатської області приїхали до Ужгорода чотири дні тому, винайняли в місті квартиру та розгорнули протиправну діяльність.

Особи віком від 17 до 45 років організували дієву схему: зранку жінки в тисняві в громадському транспорту виймали з кишень ужгородців гаманці та телефони, потім виходили з маршруток, сідали в машину та покидали місце події. Поліція вже довела причетність групи до двох десятків таких крадіжок. В підозрюваних вилучено крадене майно.

За всім фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 185 ККУ, тобто крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб. Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Працівники поліції також встановили, що всі учасники групи вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

На даний момент всі підозрювані знаходяться в Ужгородському відділі поліції. Правоохоронці вивчають причетність фігурантів справи до інших, аналогічних злочинів. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу щодо них.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області