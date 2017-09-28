У Дніпрі патрульні допомогли рибалці, в якого різко підскочив артеріальний тиск

У Дніпрі патрульні допомогли рибалці, в якого різко підскочив артеріальний тиск

09:00 28.09.2017
У Дніпрі патрульні допомогли рибалці, в якого різко підскочив артеріальний тиск

Близько опівночі водний патруль отримав повідомлення про те, що поблизу рибальського мосту людина потребує допомоги.

Патрульні негайно прибули на місце події.

Там вони знайшли 63-річного громадянина, якому стало зле. Чоловік пішов рибалити на річку разом із товаришем та пізніше поскаржився на погане самопочуття.

Водний патруль доправив громадянина до берега та передав екіпажу швидкої допомоги. Лікар підтвердив, що у нього підвщився тиск. Чоловік та його рідні були дуже вдячні патрульним за вчасну допомогу.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра

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