Поліція Дніпра: знайдений на вулиці малюк чекає на маму в лікарні

Поліція Дніпра: знайдений на вулиці малюк чекає на маму в лікарні

10:20 28.09.2017
Поліція Дніпра: знайдений на вулиці малюк чекає на маму в лікарні

Як встановили працівники ювенальної превенції, мати залишила дитину знайомим чоловікам, бо в неї почалися перейми і вона направилася до пологового будинку.

Ті не догледіли малюка і він загубися.

Зараз хлопчик перебуває у дитячій лікарні, його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Також встановлено місцеперебування матері – вона вже народила дитину і перебуває у реанімації в пологовому будинку. Жінці 30 років, вона жителька с. Олександрівка Магдалинівського району. Хлопчику у січні виповниться 2 роки.

Ситуація перебуває на контролі працівників ювенальної превенції.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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