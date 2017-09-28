На Львівщині під час ДТП серйозно травмувалась літня жінка-водій

На Львівщині під час ДТП серйозно травмувалась літня жінка-водій

18:30 28.09.2017
На Львівщині під час ДТП серйозно травмувалась літня жінка-водій

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 17:30 на автодорозі Київ – Чоп по вулиці Тернопільській у місті Броди.

Як попередньо встановили поліцейські, водій мікроавтобуса «Фольксваген ЛТ 35», 32-річний мешканець міста Житомир, скоїв зіткнення з автомобілем «Рено Сандеро», під керуванням 61-річної жительки міста Броди.

Внаслідок автопригоди жінка-водій отримала тілесні ушкодження: «перелом ребер лівої сторони».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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