На Львівщині під час ДТП серйозно травмувалась літня жінка-водій

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 17:30 на автодорозі Київ – Чоп по вулиці Тернопільській у місті Броди.

Як попередньо встановили поліцейські, водій мікроавтобуса «Фольксваген ЛТ 35», 32-річний мешканець міста Житомир, скоїв зіткнення з автомобілем «Рено Сандеро», під керуванням 61-річної жительки міста Броди.

Внаслідок автопригоди жінка-водій отримала тілесні ушкодження: «перелом ребер лівої сторони».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області