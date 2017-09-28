На Прикарпатті оголошено вирок мінувальнику автодорожнього моста

Богородчанським відділом Надвірнянської місцевої прокуратури підтримано обвинувачення у кримінальному провадженні за ч.2 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України стосовно 49-річного місцевого жителя.

Вироком Богородчанського районного суду правопорушника визнано винним та засуджено до 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що цей чоловік 11.07.2017, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зі свого мобільного телефону повідомив про те, що він замінував автодорожній міст через річку Бистриця-Солотвинська в селі Пороги Богородчанського району.

За наслідками проведеного працівниками поліції огляду моста та прилеглої території жодних вибухонебезпечних речовин, предметів чи пристроїв не виявлено.

Як з’ясувалось під час розслідування, чоловік уже вчиняв аналогічне правопорушення.

За результатами судового розгляду його засуджено до двох років ув’язнення.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області