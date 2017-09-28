На Полтавщині засуджено шахрая, який ошукав людей майже на півмільйона гривень

На Полтавщині засуджено шахрая, який ошукав людей майже на півмільйона гривень

23:30 28.09.2017
На Полтавщині засуджено шахрая, який ошукав людей майже на півмільйона гривень

Вироком Миргородського міськрайонного суду до 6 років позбавлення волі засуджений 29-річний житель Запоріжжя, який ошукав 14 миргородців похилого віку, наймолодшій з яких було 62 роки, а найстаршому – 87.

Молодик діяв не один, а з чоловіком, який відбуває покарання на непідконтрольній українській владі території.

«Спочатку потерпілим телефонував спільник і, представляючись працівником поліції, говорив, що їхні родичі потрапили в неприємні ситуації (скоїли ДТП, когось побили тощо), а щоб їх «залагодити» потрібні кошти. За грошима до людей приходив підсудний, потім перераховував їх на банківські картки, які називав спільник. За цю «роботу», особисті потреби, транспортні засоби він отримував від спільника від тисячі до півтори тисячі гривень», - розповіла подробиці прокурор відділу прокуратури Полтавської області Валентина Кармазина.

За її словами, суми, які віддавали люди, були неоднаковими і в різній валюті. Загалом потерпілим заподіяна матеріальна шкода на загальну суму майже 480 тис. грн.

За скоєне зловмисник засуджений за ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 186 (грабіж, вчинений повторно) КК України. Вирок суду 1-ї інстанції поки що не набув законної сили.

«Щоб не стати жертвами шахраїв, необхідно бути пильними під час спілкування з незнайомцями і в жодному разі не перераховувати кошти, адже неприємні ситуації, в які іноді потрапляють громадяни, повинні вирішуватись лише у правовому полі, згідно з вимогами чинного законодавства», - наголосила прокурор.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області

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