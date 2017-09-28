У Сумах засуджено чоловіка, який вбив кохану, яка збиралась від нього піти

Сумською місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 38-річного сумчанина, який позбавив життя свою співмешканку.

Досудовим розслідуванням встановлено та доведено в суді, що 29 квітня 2016 року близько 21:00 обвинувачений прийшов до продуктового магазину по вул. Інтернаціоналістів у м. Суми, щоб зустріти з роботи свою цивільну дружину, яка працювала продавцем. Жінка повідомила йому, що вона йде від нього, оскільки знайшла собі іншого.

Ця новина розлютила чоловіка, він дістав з кишені ніж та вдарив ним жінку в груди. Зрозумівши, що накоїв, обвинувачений сам викликав швидку допомогу, та навіть супроводжував поранену до лікарні, де від отриманої травми вона померла.

Як повідомив прокурор Сумської місцевої прокуратури Олексій Моісеєнко, спочатку чоловік не визнавав своєї вини, стверджував, що жінку поранив зловмисник, який нібито хотів її пограбувати. Згодом він визнав, що вдарив потерпілу ножем, проте наполягав на зміні кваліфікації своїх дії, оскільки не збирався її вбивати.

Заслухавши доводи обох сторін, рішенням суду першої інстанції обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Прокуратура вважає вирок занадто м’яким і наполягає на 14 роках ув’язнення для чоловіка. Відповідна скарга вже спрямована до апеляційного суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області