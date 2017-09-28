У Києві засудили чоловіка за розбійний напад на приватний будинок

Подія сталася у Святошинському районі Києва.

Зловмисник та двоє його спільників проникли у помешкання та відібрали у господарів гроші і золоті вироби.

За скоєння цього злочину нападника засудили до семи років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Погрожуючи пістолетом, зловмисники змусили господарів віддати цінності. Із чужим майном на суму понад 90 000 гривень вони втекли.

Відпрацьовуючи злочин, поліцейські затримали одного зі зловмисників, який свою провину визнав, а його спільники перебувають у розшуку.

Слідчі провели ретельне розслідування та направили до суду кримінальне провадження, яке було розпочате за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.



Вироком Святошинського районного суду нападника засудили до семи років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Відділ комунікації поліції Києва

Анастасія Костюченко