У Миколаєві чоловік вистрілив собі у голову з травматичної зброї
У Миколаєві чоловік вистрілив собі у голову з травматичної зброї
О 21:36 до Центрального відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля «Вічного вогню», по вул. Адміральській 32-річний чоловік намагався покінчити життя самогубством, здійснивши постріл в голову із зареєстрованої травматичної зброї.
Попередньо відомо, що чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння.
Наразі він в тяжкому стані перебуває в медичному закладі.
Травматичний пристрій вилучено та направлено на дослідження до Миколаївського НДЕКЦ МВС України.
Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередньо, за ч. 2 ст.15 ч1 ст.115 КК України «Умисне вбивство», як вимагає процедура в разі аналогічних подій.
Правоохоронці з’ясовуються обставини, за яких сталася подія.
За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області