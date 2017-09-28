У Миколаєві чоловік вистрілив собі у голову з травматичної зброї

О 21:36 до Центрального відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля «Вічного вогню», по вул. Адміральській 32-річний чоловік намагався покінчити життя самогубством, здійснивши постріл в голову із зареєстрованої травматичної зброї.

Попередньо відомо, що чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі він в тяжкому стані перебуває в медичному закладі.

Травматичний пристрій вилучено та направлено на дослідження до Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередньо, за ч. 2 ст.15 ч1 ст.115 КК України «Умисне вбивство», як вимагає процедура в разі аналогічних подій.

Правоохоронці з’ясовуються обставини, за яких сталася подія.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області