На Житомирщині пустощі на залізниці для підлітка закінчились печально
На Житомирщині пустощі на залізниці для підлітка закінчились печально
До Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про травмування підлітка на одній із залізничних колій неподалік міського вокзалу.
На місці події працівники слідчо-оперативної групи поліції з’ясували, що хлопець спробував залізти на вагон електропотяга, аби зробити фото. Він доторкнувся до електричної дуги, унаслідок чого зазнав ураження. Очевидцем події став місцевий охоронник, який і викликав «швидку допомогу» та поліцію.
Хлопця, як з’ясувалось, 13-річного житомирянина, було госпіталізовано до Житомирської обласної лікарні. За оцінками медиків, унаслідок електротрами він отримав опіки близько 60% тіла та знаходиться у тяжкому стані.
Нині поліцейські з’ясовують причини та обставини події. Попередня правова кваліфікація – ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області