На Житомирщині пустощі на залізниці для підлітка закінчились печально

До Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про травмування підлітка на одній із залізничних колій неподалік міського вокзалу.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи поліції з’ясували, що хлопець спробував залізти на вагон електропотяга, аби зробити фото. Він доторкнувся до електричної дуги, унаслідок чого зазнав ураження. Очевидцем події став місцевий охоронник, який і викликав «швидку допомогу» та поліцію.

Хлопця, як з’ясувалось, 13-річного житомирянина, було госпіталізовано до Житомирської обласної лікарні. За оцінками медиків, унаслідок електротрами він отримав опіки близько 60% тіла та знаходиться у тяжкому стані.

Нині поліцейські з’ясовують причини та обставини події. Попередня правова кваліфікація – ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області