На Львівщині нетверезий водій скерував машину в електропору

На Львівщині нетверезий водій скерував машину в електропору

12:40 28.09.2017
На Львівщині нетверезий водій скерував машину в електропору

У Жовківському районі водій «Ауді» скоїв наїзд на електроопору.

У нього медики діагностували «струс головного мозку, алкогольне сп’яніння».

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 23:57 на автодорозі Львів – Рава-Руська в селі Добросин, Жовківського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Ауді», 56-річний мешканець Жовківського району, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору.

Внаслідок автопригоди водія доставили у лікарню. У нього медики діагностували «струс головного мозку, алкогольне сп’яніння».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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