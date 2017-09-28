На Львівщині нетверезий водій скерував машину в електропору
На Львівщині нетверезий водій скерував машину в електропору
У Жовківському районі водій «Ауді» скоїв наїзд на електроопору.
У нього медики діагностували «струс головного мозку, алкогольне сп’яніння».
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 23:57 на автодорозі Львів – Рава-Руська в селі Добросин, Жовківського району.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Ауді», 56-річний мешканець Жовківського району, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору.
Внаслідок автопригоди водія доставили у лікарню. У нього медики діагностували «струс головного мозку, алкогольне сп’яніння».
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області