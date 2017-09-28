На Львівщині нетверезий водій скерував машину в електропору

У Жовківському районі водій «Ауді» скоїв наїзд на електроопору.

У нього медики діагностували «струс головного мозку, алкогольне сп’яніння».

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 23:57 на автодорозі Львів – Рава-Руська в селі Добросин, Жовківського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Ауді», 56-річний мешканець Жовківського району, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору.

Внаслідок автопригоди водія доставили у лікарню. У нього медики діагностували «струс головного мозку, алкогольне сп’яніння».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області