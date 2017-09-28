Внаслідок ДТП на Львівщині у лікарні помер пасажир одного з автомобілів

Внаслідок ДТП на Львівщині у лікарні помер пасажир одного з автомобілів

19:00 28.09.2017
Внаслідок ДТП на Львівщині у лікарні помер пасажир одного з автомобілів

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 17:15 між селами Арламівська Воля та Соколя у Мостиському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Пежо Експерт», 22-річний житель Мостиського району, скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ 2101», який виїжджав з другорядної дороги на головну під керуванням 56-річного мешканця міста Рудно.

Внаслідок отриманих травм пасажир «ВАЗу», 65-річний мешканець Городоцького району, помер у реанімаційному відділенні. В хірургічне відділення госпіталізовано водія «ВАЗу» (діагноз: «забій грудної клітки зліва, забійно-рвана рана підборіддя») та двох його пасажирів – 69-річного жителя Рудно (діагноз: «забійно-рвана рана правої надбрівної дуги») та 53-річну мешканку Городоцького району (діагноз: «забій таза, перелом сідничної кістки зліва»).

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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