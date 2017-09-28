На Вінниччині під час тарану вантажівки та "Лексуса" постраждав водій легковика

На Вінниччині під час тарану вантажівки та "Лексуса" постраждав водій легковика

23:00 28.09.2017
На Вінниччині під час тарану вантажівки та "Лексуса" постраждав водій легковика

О 21:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автошляху Вінниця-Житомир поблизу с. Жежелів Козятинського району  сталась дорожньо-транспортна пригода.

По прибуттю бійців ДСНС з’ясувалося, що внаслідок зіткнення автомобілів ГАЗ-130 та «Лексус» у кабіні легковика був заблокований водій.

Рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили чоловіка з понівеченої автівки.

Наразі постраждалий перебуває у лікувальному закладі з попереднім діагнозом «перелом лівої ноги та  травми живота».

Обставини події з’ясовуються працівниками Нацполіції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

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