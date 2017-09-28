На Запоріжжі під час пожежі ледь не загинув маленький хлопчик

Напередодні, о 22:18, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на першому поверсі п’ятиповерхового житлового бунику по вулиці С. Синенка Дніпровського району м. Запоріжжя, виникла пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у кімнаті квартири горять домашні речі та меблі на загальній площі 15 кв. м. На момент виникнення пожежі в квартирі знаходилась дитина 2008 року народження, дорослих вдома не було. Вогнеборці винесли на свіже повітря 9-річного хлопчика.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.

О 22:30 вогнеборці локалізували загоряння, а о 22:40 повністю ліквідували.

Причина пожежі встановлюється.

За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області