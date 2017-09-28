На Харківщині жінка жахливо загинула під час пожежі

На Харківщині жінка жахливо загинула під час пожежі

22:00 28.09.2017
На Харківщині жінка жахливо загинула під час пожежі

О 19:11 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку на вул. Гагаріна, 19 у с. Травневе Харківського району.

До місця пожежі негайно прибув черговий караул 49-ї пожежно-рятувальної частини ДСНС з м. Люботин на автоцистерні у складі 5 рятувальників. На час його прибуття було встановлено, що в одній з кімнат будинку горять домашні речі та матрац на площі 16 кв.м.

Весь будинок був заповнений димом. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло господарки оселі, 1957 року народження, без ознак життя.

О 20:00 рятувальники локалізували пожежу, о 21:10 повністю ліквідували її.

Ймовірною причиною виникнення пожежі є необережність під час паління.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області

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