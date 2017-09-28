На Львівщині внаслідок зіткнення чотиьрох машин поранені двоє водіїв

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 20:40 на автодорозі Червоноград – Броди поблизу села Поздимир, Радехівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Таврія», 55-річний житель міста Червоноград, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Лада Калина» під керуванням 58-річного мешканця Радехівського району. Після чого, не дотримавшись безпечної дистанції, водії автомобілів «ВАЗ 2106» та «Рено» зіткнулися з вищевказаними автомобілями.

Внаслідок автопригоди із тілесними ушкодженнями госпіталізовано водіїв «Таврії» та «Лади».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області