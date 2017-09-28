На Волині старенький "Москвич" вилетів у кювет, є поранені

На вулиці Центральній у селі Сереховичі Старовижівського району легковик «Москвич» на швидкості злетів у кювет.

Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.

За кермом легковика перебував 40-річний житель цього ж району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху внаслідок чого злетів у кювет, де транспортний засіб перекинувся.

У результаті автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його спіталізували у відділення травматології районної лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області