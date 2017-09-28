У Львові внаслідок ДТП постраждав молодий мотоцикліст

У Львові внаслідок ДТП постраждав молодий мотоцикліст

15:40 28.09.2017
У Львові внаслідок ДТП постраждав молодий мотоцикліст

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 12:00 на вулиці Костя Левицького у Львові.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «Рено Еспасе» під керуванням 32-річного львів’янина з мотоциклом «Хонда-750», яким керував 27-річний мешканець Львова.

Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження і звернувся за медичною допомогою.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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