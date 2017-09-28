Засуджено шахрайку, яка працювала за схемою «ваш син потрапив у ДТП»

Суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок Заводського районного суду м. Миколаєва, яким 45-ти річну мешканку Миколаєва за заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі (ч. 3 ст. 190 КК України) та за незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений за попередньою змовою групою осіб, спрямований на завдання значної шкоди потерпілому (ч. 3 ст. 15 ч.2 ст. 190 КК України) засуджено до 4 років позбавлення волі.

Не погодившись з вироком суду першої інстанції, захисник, в інтересах обвинуваченої, подав апеляційну скаргу, в якій просив вирок суду скасувати та ухвалити новий виправдувальний вирок у зв’язку з відсутністю в діянні його підзахисної складу кримінальних правопорушень.

Не дивлячись на невизнання вини обвинуваченою, прокурорами у судах першої та апеляційної інстанцій доведено її вину в повному обсязі.

Засуджена разом з іншими невстановленими особами діяли за відпрацьованою схемою. У квітні минулого року жертвою телефонних зловмисників стали дві місцеві мешканки, яким шахраї зателефонували на стаціонарний телефон і повідомили, що їх син та онук скоїли дорожньо-транспортну пригоду, у якій постраждали люди. Вони казали, що необхідно терміново передати гроші на лікування. Саме засуджена зустрічалась з потерпілими, в ході чого, підтвердивши неправдиву інформацію про те, що їх близькі скоїли ДТП, отримувала гроші.

У ході зустрічі з однієї із жертвою, вона отримала грошові кошти в сумі 3000 Євро та 5000 доларів США. Між тим, через чотири дні спроба аналогічного шахрайства, направленого на заволодіння 4000 Євро завершилась невдало, оскільки дії обвинуваченої були припинені родичами потерпілої.

Справу щодо її співучасників, які безпосередньо телефонували жінці та вимагали гроші, виділено в окреме провадження. Досудове розслідування триває.

Апеляційний суд погодився із позицією прокурора щодо доведеності вини обвинуваченої в інкримінованих їй злочинних діях. Рішення суду набрало законної сили.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області