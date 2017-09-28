На Харківщині суд заарештував батька за підозрою у вбивстві крихітного сина

Прокуратура погодила підозри батькові та матері 3-річного хлопчика - злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 КК України).

Як повідомив керівник Харківської місцевої прокуратури №2 Олександр Фільчаков, за клопотанням прокурорів 30-річному батькові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

26-річній матері суд визначив частковий домашній арешт, оскільки жінка вагітна.

Нагадаємо, 27 вересня у лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги помер неповнолітній мешканець Новобаварського району.

Він був доправлений до медзакладу у стані вкрай тяжкого фізичного виснаження з тілесними ушкодженнями. Зокрема, перелом ребер, що вже почали зростатися.

Швидку викликала знайома 26-річної матері. Напередодні вона прийшла у гості і побачила, що малюк знаходиться у дуже тяжкому стані. Жінка вже з дому викликала допомогу.

У родині також виховується 6-річний хлопчик. Зараз він вилучений із сім’ї та перебуває у лікарні.

Також слід зазначити, що за фактом неналежного виконання службових обов’язків служби у справах дітей, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) розпочато кримінальне провадження.

Максимальна санкція статей, інкримінованих батькам, передбачає 10 років позбавлення волі. За службову недбалість передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області