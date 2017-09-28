У Павлограді патрульні поліції врятували молодика від самогубства

У Павлограді співробітники сектору реагування патрульної поліції врятували чоловіка від самогубства.

Побачивши, що на мосту стоїть юнак, який, ймовірно, намагається звести рахунки з життям, поліцейські зорієнтувалися миттєво.

Хлопець вже переліз через огорожу і зробив крок, щоб стрибнути. Правоохоронці схопили його за одяг і відтягнули на безпечну відстань. На місці молодий чоловік не зміг пояснити свій намір стрибнути з моста.

Для встановлення всіх обставин справи юнака доставили до відділу поліції.

Поліцейські з’ясували, що молодий чоловік - місцевий житель 2000 року народження. Після тривалої розмови правоохоронцям вдалося переконати хлопця більше не вдаватися до таких радикальних дій.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області