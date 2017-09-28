У Павлограді патрульні поліції врятували молодика від самогубства
У Павлограді патрульні поліції врятували молодика від самогубства
У Павлограді співробітники сектору реагування патрульної поліції врятували чоловіка від самогубства.
Побачивши, що на мосту стоїть юнак, який, ймовірно, намагається звести рахунки з життям, поліцейські зорієнтувалися миттєво.
Хлопець вже переліз через огорожу і зробив крок, щоб стрибнути. Правоохоронці схопили його за одяг і відтягнули на безпечну відстань. На місці молодий чоловік не зміг пояснити свій намір стрибнути з моста.
Для встановлення всіх обставин справи юнака доставили до відділу поліції.
Поліцейські з’ясували, що молодий чоловік - місцевий житель 2000 року народження. Після тривалої розмови правоохоронцям вдалося переконати хлопця більше не вдаватися до таких радикальних дій.
За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області