У Павлограді патрульні поліції врятували молодика від самогубства

У Павлограді патрульні поліції врятували молодика від самогубства

14:40 28.09.2017
У Павлограді патрульні поліції врятували молодика від самогубства

У Павлограді співробітники сектору реагування патрульної поліції врятували чоловіка від самогубства.

Побачивши, що на мосту стоїть юнак, який, ймовірно, намагається звести рахунки з життям, поліцейські зорієнтувалися миттєво.

Хлопець вже переліз через огорожу і зробив крок, щоб стрибнути. Правоохоронці схопили його за одяг і відтягнули на безпечну відстань. На місці молодий чоловік не зміг пояснити свій намір стрибнути з моста.

Для встановлення всіх обставин справи юнака доставили до відділу поліції.

Поліцейські з’ясували, що молодий чоловік - місцевий житель 2000 року народження. Після тривалої розмови правоохоронцям вдалося переконати хлопця більше не вдаватися до таких радикальних дій.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Вибух складів з боєприпасами в Калинівці - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.