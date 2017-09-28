У Запоріжжі патрульні поліції відшукали стареньку, яка заблукала у лісі
У Запоріжжі патрульні поліції відшукали стареньку, яка заблукала у лісі
91-річній жінці, яка заблукала в лісі, патрульні Запоріжжя допомогли повернутись до пансіонату.
Патрульні поліцейські отримали повідомлення: з пансіонату, що обслуговує інвалідів Другої світової війни, пішла літня жінка й досі не повернулась.
За допомогою мобільного телефону патрульні поліцейські зв’язались із жінкою. Але вона не могла пояснити, де саме перебуває, адже заблукала в лісі.
Патрульні протягом кількох годин прочісували прилеглу до території пансіонату лісосмугу. Згодом вони таки виявили жінку.
Правоохоронці доставили її до пансіонату. Як з’ясувалось згодом, жінці 91 рік.
За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області