У Запоріжжі патрульні поліції відшукали стареньку, яка заблукала у лісі

91-річній жінці, яка заблукала в лісі, патрульні Запоріжжя допомогли повернутись до пансіонату.

Патрульні поліцейські отримали повідомлення: з пансіонату, що обслуговує інвалідів Другої світової війни, пішла літня жінка й досі не повернулась.

За допомогою мобільного телефону патрульні поліцейські зв’язались із жінкою. Але вона не могла пояснити, де саме перебуває, адже заблукала в лісі.