У Запоріжжі патрульні поліції відшукали стареньку, яка заблукала у лісі

У Запоріжжі патрульні поліції відшукали стареньку, яка заблукала у лісі

15:20 28.09.2017
У Запоріжжі патрульні поліції відшукали стареньку, яка заблукала у лісі

91-річній жінці, яка заблукала в лісі, патрульні Запоріжжя допомогли повернутись до пансіонату.

Патрульні поліцейські отримали повідомлення: з пансіонату, що обслуговує інвалідів Другої світової війни, пішла літня жінка й досі не повернулась.

За допомогою мобільного телефону патрульні поліцейські зв’язались із жінкою. Але вона не могла пояснити, де саме перебуває, адже заблукала в лісі.

Патрульні протягом кількох годин прочісували прилеглу до території пансіонату лісосмугу. Згодом вони таки виявили жінку.

Правоохоронці доставили її до пансіонату. Як з’ясувалось згодом, жінці 91 рік.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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