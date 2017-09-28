На Луганщині засуджено громадянина Молдови за хабар прикордоннику

На Луганщині засуджено громадянина Молдови за хабар прикордоннику

20:30 28.09.2017
На Луганщині засуджено громадянина Молдови за хабар прикордоннику

Новопсковським відділом Старобільської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно громадянина Республіки Молдова, який мешкає в Російської Федерації, за фактом пропозиції та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України). 

Встановлено, що в серпні поточного року іноземець під час перетину державного кордону у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Танюшівка» запропонував та надав інспектору прикордонної служби неправомірну вигоду в розмірі 2000 рублів Російської Федерації з метою безперешкодного перетину Державного кордону України без законних на те підстав.

Вироком суду вказану особу визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, та призначено покарання у виді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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