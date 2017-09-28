У Краматорську трьох юнаків заарештовано за підозрою у зґвалтуванні жінки

Під процесуальним керівництвом Краматорської місцевої прокуратури розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування, вчинене групою осіб) КК України.

Встановлено, що близько 4 години ранку 25 вересня 20-річний мешканець Краматорська та двоє його друзів 15 і 17 років, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, познайомились з відвідувачкою одного з розважальних закладів міста. Під час проводжання 39-річної жінки додому хлопці, застосувавши фізичну силу, затягли її за гаражі, де повалили на землю та, продовжуючи наносити удари руками і ногами по голові і тулубу, по черзі вступили з нею у статеві відносини проти її волі.

Вирвавшись від нападників, потерпіла прийшла додому, звідки повідомила про те, що з нею сталось, поліції.

На даний час досудове розслідування триває. Молодикам повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та двом із них обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, наймолодший перебуватиме під домашнім арештом.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області