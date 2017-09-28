У Рівному необачний пішохід потрапив під колеса мікроавтобуса

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 28 вересня, близько о пів на першу ночі на вулиці Соборна обласного центру.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 35-річний водій «Opel Vivaro», житель Рівного, здійснив наїзд на 38-річного пішохода, теж рівнянина, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці.

Унаслідок ДТП потерпілого госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні, де медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та численні забої.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Водій мікроавтобуса за результатами освідування був тверезий.

Працівники поліції наголошують усім учасникам дорожнього руху на неухильному дотриманні ПДР та поведінки на дорозі.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області