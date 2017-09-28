Поліція Одещини оперативно розкрила вбивство 43-річного чоловіка

За підозрою в скоєнні вбивства 43-річного жителя села Старі Трояни Кілійського району затримана його співмешканка.

Їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



27 вересня близько 00:52 години до чергової частини Кілійського відділення поліції звернувся голова сільради, який повідомив, що до нього звернулася місцева жителька, до якої прийшла знайома і розповіла, що виявила свого співмешканця в будинку без ознак життя.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили тіло 43-річного господаря будинку з колотою раною в лівій частині шиї. Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці стали проводити першочергові слідчі дії.

«Спілкуючись з сусідами, які знали господаря будинку і його співмешканку, співробітники поліції з'ясували, що між ними часто відбувалися сварки, вони обидва зловживали спиртними напоями. У бесіді з 46-річною співмешканкою було встановлено, що 26 вересня близько 21:00 години вона разом із співмешканцем перебувала за місцем проживання, обидва вони були в стані алкогольного сп'яніння, коли між ними виникла сварка, яка перейшла в бійку. У пориві злості, жінка схопила кухонний ніж і завдала їм два удари в область шиї і один удар в область спини чоловіка. Після чого, у потерпілого зникли ознаки життя. Бажаючи приховати свої злочинні дії, 46-річна зловмисниця пішла до знайомої і розповіла їй, що виявила свого співмешканця померлим, - розповідає начальник Кілійського відділення поліції майор поліції Юрій Мелованов.- Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. По кримінальному провадженню призначений ряд експертиз. Досудове слідство продовжується».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п'ятнадцяти років.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області