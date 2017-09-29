Головного держвиконавця виконавчої служби Донеччини затримала СБУ

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою викрили на хабарі головного державного виконавця одного з райвідділів виконавчої служби управління юстиції у Донецькій області.

Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав двадцять тисяч гривень від мешканця міста Костянтинівка за повернення йому арештованого автомобіля та зняття машини з розшуку.

Оперативники спецслужби затримали головного державного виконавця, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у центрі Слов’янська під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ