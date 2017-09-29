На Луганщині СБУ попередила придбання санкційної російської продукції

На Луганщині СБУ попередила придбання санкційної російської продукції

04:03 29.09.2017
На Луганщині СБУ попередила придбання санкційної російської продукції

Співробітники Служби безпеки України попередили на Луганщині закупівлю за бюджетні кошти шкільних автобусів, вироблених російським підприємством, стосовно якого Україною введено спеціальні санкції.

Правоохоронці встановили, що тендерний комітет одного з районних відділів освіти оголосив процедуру відкритих торгів із закупівлі шкільних автобусів загальною вартістю один мільйон чотириста п’ятдесят тисяч гривень. Обидва учасники конкурсу надали пропозиції поставок автобусів виготовлених на заводі країни-агресора. Для участі у тендері автомобілі були косметично модифіковані в Україні для відображення іншої «марки» у документації.

На російського виробника автобусів рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», затвердженого Президентом України, накладено санкції у вигляді заборони державних закупівель його продукції протягом трьох років.

Служба безпеки України поінформувала про виявлені факти тендерний комітет, який відхилив пропозиції обох учасників.

За матеріалами прес-центру СБУ

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