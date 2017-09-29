У Бердянську поліція вилучила у наркодилера товар на два мільйони гривень

У Бердянську поліція вилучила у наркодилера товар на два мільйони гривень

00:00 29.09.2017
У Бердянську поліція вилучила у наркодилера товар на два мільйони гривень

Правоохоронці під час санкціонованого обшуку у мешканця міста Бердянськ вилучили понад 20 кг. наркотичних засобів. Працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області провели санкціонований обшук у жителя міста Бердянськ 1992 року народження.

За місцем мешкання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили:

- двадцять сім паперових згортків та пакет з наркотичною речовиною у подрібленому та висушеному стані (наркотичний засіб «марихуана»);

- три пакети з наркотичною речовиною у вигляді «шишок» у висушеному стані (наркотичний засіб «марихуана»);

- насіння рослин «коноплі» та наркотичну речовину у вигляді «шишок» у напіввисушеному стані (наркотичний засіб «марихуана»);

- кущі рослин відбірного роду «коноплі» та частини кущів «коноплі» у висушеному та напіввисушеному стані (наркотичний засіб «марихуана»).

- два пристрої для вживання наркотичного засобу «марихуана», з залишками речовини темно-коричневого кольору, вагою приблизно 2 грама (наркотичний засіб «гашиш»).

Загальна вага вилученого наркотичного засобу складає понад 20 кг.

Вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Встановлено, що даний наркотичний засіб громадянин зберігав з метою збуту.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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