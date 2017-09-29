У Бердянську поліція вилучила у наркодилера товар на два мільйони гривень
У Бердянську поліція вилучила у наркодилера товар на два мільйони гривень
Правоохоронці під час санкціонованого обшуку у мешканця міста Бердянськ вилучили понад 20 кг. наркотичних засобів. Працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області провели санкціонований обшук у жителя міста Бердянськ 1992 року народження.
За місцем мешкання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили:
- двадцять сім паперових згортків та пакет з наркотичною речовиною у подрібленому та висушеному стані (наркотичний засіб «марихуана»);
- три пакети з наркотичною речовиною у вигляді «шишок» у висушеному стані (наркотичний засіб «марихуана»);
- насіння рослин «коноплі» та наркотичну речовину у вигляді «шишок» у напіввисушеному стані (наркотичний засіб «марихуана»);
- кущі рослин відбірного роду «коноплі» та частини кущів «коноплі» у висушеному та напіввисушеному стані (наркотичний засіб «марихуана»).
- два пристрої для вживання наркотичного засобу «марихуана», з залишками речовини темно-коричневого кольору, вагою приблизно 2 грама (наркотичний засіб «гашиш»).
Загальна вага вилученого наркотичного засобу складає понад 20 кг.
Вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Встановлено, що даний наркотичний засіб громадянин зберігав з метою збуту.
За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області