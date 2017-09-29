У Кропивницькому поліція викрила підпільного зброяра

Під час санкціонованого обшуку, проведеного на території приватного домоволодіння, оперативниками було виявлено два предмети, зовні схожі на пістолети ТТ, по одному – пістолет «Вальтер» та револьвер, дві гранати і штик-ножі, частини до автоматичної та вогнепальної зброї. Вилучене направлено для проведення експертиз.

Інформацію про те, що 53-річний чоловік зберігає вдома заборонені предмети, працівники Управління карного розшуку обласного главку та Кропивницького відділу поліції отримали у ході операції «Зброя та вибухівка» ще на початку тижня.

«Під час обшуку домоволодіння в обласному центрі оперативники виявили справжню зброярну майстерню. У невеличкому за площею гаражі містилися дороговартісні токарні станки, затискачі, зварювальний пристрій та значна кількість інструментів для роботи по металу. Поряд на столі знаходилися рама від автомату Калашникова, затвори та спускові скопи до автомату і пістолетів, стволи та пружини, три вже зібраних предмети, зовні схожі на пістолети ТТ, «Вольтер», дві ручні протитанкові гранати, штик-ножі та десятки набоїв різних калібрів.

Чоловік пояснив, що захоплюється зброярством. Деякі наявні деталі знайшов та «довів до ладу», а окремі – відточив власноруч. З його слів, продавати пристрої начебто не збирався. Втім, цю інформацію тепер перевіряють правоохоронці», - розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко.

Вилучені предмети направлено для проведення експертиз. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Якщо ж за висновками фахівців з’ясується, що зброя не колекційна, а справжня, чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області