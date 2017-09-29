На Волині голова комісії адвокатури організував злочинну схему здирництва

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури разом з іншим адвокатом організували систему здирництва.

Їх протиправну діяльність задокументували працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції та прокуратури області.

Оперативники Управління захисту економіки в Волинській області та слідчі прокуратури Волинської області задокументували схему вимагання та одержання неправомірної вигоди, яку організував чоловік народного депутата. Даний громадянин являється головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. До злочинної діяльності у якості посередника долучив адвоката-члена цієї ж комісії.

Дві тисячі доларів США та понад п’ять тисяч гривень неправомірної вигоди вимагали посадовці від громадянина за успішну здачу кваліфікаційних іспитів, які необхідні для отримання посвідчення адвоката.

Оперативники Управління захисту економіки в Волинській області Нацполіції та слідчі обласної прокуратури затримали голову вказаної комісії та посередника під час одержання хабара.

За місцем мешкання фігурантів проводяться санкціоновані обшуки.

Вирішується питання про затримання посадовців в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За матеріалами Департаменту захисту економіки Національної поліції України