У Харкові розлючені мавпи тяжко травмували працівника зоопарку

У Харкові розлючені мавпи тяжко травмували працівника зоопарку

07:20 29.09.2017
У Харкові розлючені мавпи тяжко травмували працівника зоопарку

Дергачівські поліцейські встановлюють обставини травмування працівника зоопарку.

51-річного чоловіка доставлено до відділення політравми лікарні швидкої невідкладної допомоги міста Харкова з рваними ранами на тілі. На теперішній час стан його здоровья стабільний.

Подія сталася у зоопарку, розташованому в Дергачівському районі. Працівники слідчо-оперативної групи Дергачівського відділу поліції, які прибули на місце події за викликом колег постраждалого, встановили, що працівник отримав тілесні ушкодження під час виконання своїх професійних обов’язків.

Зі слів свідків, чоловік зайшов у клітку з мавпами, щоб погодувати їх. Несподівано тварини накинулись на нього. В результаті нападу у потерпілого травматичним шляхом ампутована права вушна раковина та декілька пальців рук.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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