Прокуратура довела причетність громадянки РФ до вбивства подружжя в Сумах

За результатом зібраних доказів Сумською місцевою прокуратурою стосовно 39-річних громадянки Російської Федерації та її співмешканця погоджено повідомлення про підозру в умисному вбивстві двох осіб, що вчинене за попередньою змовою.

Мова йде про резонансне вбивство подружньої пари 30 серпня 2017 року в квартирі по вул. І. Сірка в м. Суми.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж останнього часу між потерпілими та їх молодшою донькою, яка разом зі своїм цивільним чоловіком проживають в Російській Федерації, неодноразово виникали конфлікти на ґрунті розподілу спадщини. Відтак, щоб розібратися в ситуації, 28 серпня 2017 року підозрювані перетнули державний кордон України та Російської Федерації.

Прибувши в м. Суми, вони винайняли квартиру, а вже 30 серпня поточного року близько 13.20 прибули до батька та матері жінки. Між батьками та донькою із зятем виникла сварка, під час якої підозрювані спочатку зарізали матір, а потім життям поплатився й батько.

Бездиханні тіла потерпілих близько 16.30 виявила їх старша донька того ж дня. Підозрювані у цей час вже втекли, перетнувши кордон з Російською Федерацією.

Як повідомив перший заступник керівника Сумської місцевої прокуратури Андрій Шапошник, на даний час прокуратура вже готує процесуальні документи для оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.

Дії жінки та її співмешканця кваліфіковано за п.п.1,12 ч. 2 ст. 115 КК України. За скоєне їм загрожує від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області