Прокуратура домоглась скасування виправдувального вироку підозрюваним у вбивстві

Прокуратура домоглась скасування виправдувального вироку підозрюваним у вбивстві

08:22 29.09.2017
Прокуратура домоглась скасування виправдувального вироку підозрюваним у вбивстві

За апеляційною скаргою прокуратури Київської області скасовано виправдувальний вирок відносно двох чоловіків, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст.187, п.6 ч.2 ст.115 (розбій та умисне вбивство з корисливих мотивів) та ч. 3 ст. 187 (розбій) КК України.

Установлено, що у 2013 році двоє зловмисників, попередньо домовившись між собою, проникли до одного з будинків у м. Миронівка Київської області та вчинили розбійний напад на подружжя. Зловмисники жорстоко побили потерпілих та заволоділи грошовими коштами у сумі понад 100 тис. грн.

У подальшому, один із нападників наніс господарю будинку один удар ножем в область грудної клітини, внаслідок чого останній помер.

Вироком Кагарлицького районного суду Київської області обинувачених визнано невинуватими та виправдано.

Завдяки обгрунтованій та послідовній позиції прокуратури Київської області, вирпавдувальний вирок скасовано та призначено новий розгляд у суді першої інстанції.

За вчинення вказаного злочину зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

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