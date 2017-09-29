В Одесі під час кривавої різанини тяжко поранено бійця Нацгвардії

До Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшла інформація про те, що вночі поблизу одного з магазинів Одеси невідомі напали на військовослужбовця Національної гвардії України, який перебував у форменому однострої, та його товариша. Внаслідок сутички гвардієць з другом опинилися в реанімації без свідомості. Нападники з місця події зникли.

Оперативниками УДВБ НПУ та Малиновського відділу поліції ГУНП в Одеській області були вжиті невідкладні заходи щодо встановлення осіб нападників та місця їхнього перебування. В результаті злагоджених професійних дій правоохоронців вже через кілька годин трійцю зловмисників знайшли. Ними виявились мешканці Одеси, 15-22 років, старший з яких на час скоєння нападу перебував під слідством за вчинення шахрайських дій та незаконне зберігання зброї.

Працівники поліції встановили і обставини самої події. 22-річні військовослужбовець НГУ (родом з Одеси, де перебував у відпустці) та його знайомий разом з двома дівчатами розмовляли неподалік одного з цілодобових магазинів міста. Якоїсь миті до дівчат почали чіплятися троє невідомих осіб. Гвардієць з другом заступилися за подруг, у відповідь незнайомці накинулись на хлопців, завдаючи при цьому ударів, як попередньо встановлено – ножем.

Бригада швидкої допомоги доставила потерпілих до лікарні. Медики вже діагностували у них тяжкі травми, в тому числі - і ножові проникаючі поранення тіла. На теперішній час хлопці перебувають у реанімаційному відділенні.

Нападників виявили за місцем мешкання, в одному з одеських гуртожитків, де вони спокійно спали після нічних «пригод». У кімнатах затриманих правоохоронці провели обшуки і знайшли одяг зі слідами крові, який було вилучено для проведення експертизи.

Кримінальну трійцю доставали до Малинівського відділу поліції, де слідчими вже розпочато кримінальне провадження.

За матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України