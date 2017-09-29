Поліція Одещини затримала родину справжніх рабовласників

До правоохоронців Балтського відділу поліції звернувся із заявою місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що, починаючи з 2003 року, родина представників однієї з національних меншин, які проживають на території Одещини, із застосуванням насилля змушували його, а також його сестру та 64-річну матір працювати у своєму домогосподарстві.

Так звані господарі «виховували» у родини заявника працьовитість через численні побиття та змушували «гнути спину» заради власного добробуту. Аби зробити «рабів» більш слухняними, у них вилучили громадянські паспорти та банківську картку, на яку мати – єдина годувальниця у сім’ї - отримувала пенсію за віком.

Регулярно отримуючи стусани та побої, залякані родичі протягом 14 років лише двічі звернулися по медичну допомогу, проте жодного разу - до правоохоронців.

У ході досудового розслідування встановлено, що нещодавно літня жінка саме під час примусових робіт впала від інсульту. Її привезли додому та, аби не було простою у роботі, так звані господарі силою забрали у «кріпацтво» її доньку.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання зловмисників були вилучені речові докази, які свідчать про їхні незаконні дії з позбавлення волі людей. Найближчим часом правопорушникам буде повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу. Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області