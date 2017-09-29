На Миколаївщині серйозно поранено жінку, яка стала на захист своєї бабусі

До поліції Веселинівського району Миколаївської області надійшло повідомлення з медичного закладу про госпіталізацію 29-річної мешканки районного центру із багаточисельними колото-різаними ранами тіла

Як з’ясували поліцейські, того дня потерпіла побачила, що 67-річний співмешканець її бабусі, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, чинить сварку. Жінка почала захищати свою родичку та між нею і кривдником бабусі виник конфлікт, під час якого чоловік схопив ніж та наніс 29-річній жінці тілесні ушкодження.

Схаменувшись, чоловік вийшов із будинку, загнав ніж у металевий стовп та, зрозумівши, що накоїв, йшов сам повідомити про це до поліції. Тим часом у поліцію вже зателефонували і бабуся, і медики. Яких вона також викликала. Тож дорогою на місце виклику правоохоронці зустріли закривавленого зловмисника та доставили його до відділення поліції.

На місці правоохоронці вилучили ніж та направили його на дослідження до експертного центру.

Потерпіла була доставлена до медичного закладу, їй проведено операцію, наразі її стан стабільний.

За погодженням із місцевою прокуратурою, 67-річному чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.15 «Замах на злочин» ч.1 ст.115 КК України «Умисне вбивство», що карається позбавленням волі на строк від семи до восьми років. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області