На Донеччині чоловіка побили та залишили помирати в чужій квартирі

До чергової частини Дружківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі багатоповерхівки в с. Олексієво-Дружківка знаходиться труп невідомого чоловіка.

На місце негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи та експерти. Тіло чоловіка пролежало в помешканні майже дві доби, доки син господарки квартири не прийшов, щоб провідати матір.

Поліцейським швидко з’ясували обставини скоєння тяжкого злочину - виявилось, що за декілька днів до цього до жінки та її співмешканця прийшов спільний 59-річний знайомий, з яким вони разом вживали спиртні напої.

Згодом, між присутніми раптово спалахнула сварка. Слово за слово, і конфлікт переріс у бійку. 32-річний чоловік завдав гостю численні тілесні ушкодження голови і тіла, що виявились не сумісними із життям.



Не зважаючи на те, що сталось, чоловік із жінкою вирішили продовжити свій вечір та пішли з дому у пошуках нової компанії для сумісного вживання алкоголю.



Першочерговим проведенням оперативно-розшукових заходів, за декілька годин після виявлення злочину, працівники Дружківського відділення поліції затримали злочинця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

