На Донеччині чоловіка побили та залишили помирати в чужій квартирі

На Донеччині чоловіка побили та залишили помирати в чужій квартирі

10:21 29.09.2017
На Донеччині чоловіка побили та залишили помирати в чужій квартирі

До чергової частини Дружківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі багатоповерхівки в с. Олексієво-Дружківка знаходиться труп невідомого чоловіка.

На місце негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи та експерти. Тіло чоловіка пролежало в помешканні майже дві доби, доки син господарки квартири не прийшов, щоб провідати матір.

Поліцейським швидко з’ясували обставини скоєння тяжкого злочину - виявилось, що за декілька днів до цього до жінки та її співмешканця прийшов спільний 59-річний знайомий, з яким вони разом вживали спиртні напої.

Згодом, між присутніми раптово спалахнула сварка. Слово за слово, і конфлікт переріс у бійку. 32-річний чоловік завдав гостю численні тілесні ушкодження голови і тіла, що виявились не сумісними із життям.

Не зважаючи на те, що сталось, чоловік із жінкою вирішили продовжити свій вечір та пішли з дому у пошуках нової компанії для сумісного вживання алкоголю.

Першочерговим проведенням оперативно-розшукових заходів, за декілька годин після виявлення злочину, працівники Дружківського відділення поліції затримали злочинця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Вибух складів з боєприпасами в Калинівці - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.