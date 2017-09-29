На Прикарпатті поліція розслідує кривавий підріз скляною пляшкою

Конфлікт між чоловіками стався вчора біля сільського магазину одного із сіл Надвірнянського району.

В ході бійки житель району наніс 25-річному односельчанину тілесні ушкодження. Останнього було доставлено до центральної районної лікарні. Очевидці викликали поліцію.

Виїздом на місце події працівників слідчо-оперативної групи було встановлено, що вчора надвечір у одному із сіл району двоє чоловіків посварилися, відтак побилися.

В ході конфлікту місцевий мешканець 42-річного віку скляною пляшкою наніс 25-річному односельцю тілесне ушкодження у вигляді різаної рани лівого передпліччя. Після чого почувши, що місцеві мешканці викликають поліцію, з місця події втік.

Наразі правоохоронці проводять відповідні заходи, щодо встановлення місця перебування останнього.

Дії зловмисника кваліфіковано як хуліганство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області