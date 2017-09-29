У Черкасах знайдено тіло депутата міськради з ознаками насильницької смерті

У Черкасах знайдено тіло депутата міськради з ознаками насильницької смерті

09:19 29.09.2017
У Черкасах знайдено тіло депутата міськради з ознаками насильницької смерті

За фактом вбивства депутата Черкаської міської ради відкрито кримінальне провадження.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Розшук зловмисників продовжується.

Після отримання інформація про те, що на території одного з гаражних комплексів в місті Черкаси виявлено тіло депутата Черкаської міської ради на місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи, експерти, кінологи з собаками та керівництво поліції міста та області. На території області введено в дію план «Сирена».

На розшук зловмисників спрямовано весь особовий склад кримінальної поліції області.

Речові докази з місця події вилучено. Слідчим управління ГУНП в Черкаській області дану подію внесено в ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за ознаками пункту 12 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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