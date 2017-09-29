У Черкасах знайдено тіло депутата міськради з ознаками насильницької смерті
У Черкасах знайдено тіло депутата міськради з ознаками насильницької смерті
За фактом вбивства депутата Черкаської міської ради відкрито кримінальне провадження.
Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Розшук зловмисників продовжується.
Після отримання інформація про те, що на території одного з гаражних комплексів в місті Черкаси виявлено тіло депутата Черкаської міської ради на місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи, експерти, кінологи з собаками та керівництво поліції міста та області. На території області введено в дію план «Сирена».
На розшук зловмисників спрямовано весь особовий склад кримінальної поліції області.
Речові докази з місця події вилучено. Слідчим управління ГУНП в Черкаській області дану подію внесено в ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за ознаками пункту 12 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області